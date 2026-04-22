「ＤｅＮＡ１６−９阪神」（２１日、横浜スタジアム）行方の見えないシーソーゲーム。勝利の確信をもたらしたのは、苦労人のバットだった。１点リードの八回１死二、三塁。ＤｅＮＡ・勝又温史外野手（２５）は初球に食らいつくと、中前に鮮やかにはじき返した。貴重な追加点を皮切りに一挙６点の猛攻で虎を沈めた。「次につなげるリリーフの方の負担を、少しでも少なくしたい一心で打ちました」。両軍合わせ２８安打２５得点