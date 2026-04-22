「巨人２−１中日」（２１日、長野オリンピックスタジアム）痛恨のアクシデントに見舞われた。巨人・泉口友汰内野手（２６）が２１日・中日戦（長野）の試合前練習中に打球が顔面に直撃して負傷。脳振とう特例対象選手として出場選手登録を外れた。緊急事態に陥り、周囲は騒然となった。試合前の練習中。チームメートの打球が練習をしていた泉口の口元付近に当たり、グラウンドに倒れ込んだ。スタッフや関係者が駆け寄る。頭