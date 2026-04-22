ラフターラインズは牡馬相手の前走きさらぎ賞3着。勝ち馬ゾロアストロから頭＋鼻差だった。小笠師は「際どいところまで迫りました。力のあるところは見せてくれました」と振り返る。今回は昨秋、未勝利戦V（芝1800メートル）の東京。「明日（水曜）にジョッキー（レーン）が乗って感触を確かめてくれます。バラ一族なので、距離は対応してくれる下地もあります。東京もいいと思う」と権利獲りの期待を込めた。