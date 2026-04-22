サムシングスイートは前走・中山未勝利戦を3馬身差V。着実に地力を強化してきた。伊藤大師は「体の水っぽさがなくなって、馬体重はそう変わりないけど、前走は締まって今までで一番良かった」と成長を感じている。「気持ちが強いのが一番いいところ。ストライドが大きいので東京コースもいいです。どんな競馬をするか楽しみ」と上昇一途の愛馬に託していた。