先週のアンタレスSでJRA重賞99勝目を挙げた池江厩舎は、ダートで連勝中のペンダントを送り出す。火曜朝は活気十分に坂路を駆け上がった。芝は新馬戦4着以来となるが、池江師は「当時は口向きの難しいところがあってその分、伸びあぐねた」と振り返る。キャリアを重ねて精神面は徐々に良化。「芝の走り自体は問題ないし、距離も合うと思う。ここでもう一度、芝を試してみたい」と期待を込めた。