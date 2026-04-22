「日本ハム３−１楽天」（２１日、エスコンフィールド）絶好調男が暗雲を吹き飛ばした。「どうした、奈良間っち！？」。驚きの声を上げながら、日本ハム・新庄剛志監督（５４）も笑顔満開だ。９番に入った奈良間が決勝の適時二塁打。また持ち前の勝負強さを発揮した。同点の四回２死二塁で、ボール気味の高め１５１キロを見事にジャストミート。高々と左翼手の頭上を越した。今季１３試合目のスタメンで無安打は１試合のみ。