◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―１中日（２１日・長野）巨人・小浜佑斗内野手（２４）は頭から一塁ベースに滑り込んだ。すぐさま立ち上がると、送球がそれた隙にそのまま二塁へ。「なんとか必死でやるだけだったので、よかったなと思います」。「Ｈ」ランプがともると、二塁ベース上で顔を赤く染め、頭の上で手をたたいた。この日プロ初の１軍昇格。試合前練習で打球が顔面に直撃した泉口の代役として「６番・遊撃」で先発出場