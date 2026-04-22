◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―１中日（２１日・長野）巨人の平山功太内野手（２２）が、３年目でプロ初打点＆初Ｖ打。広島在住の父・正道さん（５６）が、ニューヒーローの秘話を語った。＊＊＊＊よくやったですね。５日に支配下契約が決まったときに「支配下になったよー。広島に行くけえ」って電話で連絡をもらって。「出られたらいいな。三振してもいいから思いっきり振れ」と伝えました。電話口でも落ちついとる