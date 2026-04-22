２２日のＤｅＮＡ戦に先発する阪神・茨木秀俊投手（２１）が２１日、今季２度目の先発で連勝を目指す決意を語った。雨天順延の影響などで中１２日で迎えるマウンド。「自分のボールをしっかりと投げて、ＤｅＮＡ打線を抑えられるようにしたいです」と気を引き締めた。横浜スタジアムはマウンドに立ったことも、幼少期、球場に観戦で訪れたこともない。この日練習前に傾斜やホームに向けた景色を確認。「とても投げやすそうなと