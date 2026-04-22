「ＤｅＮＡ１６−９阪神」（２１日、横浜スタジアム）悔しそうにグラブをたたき、マウンドを降りた。阪神・才木浩人投手（２７）は５回７安打６失点と乱調。自責６は自身ワーストだった。「調子も悪かった。メカニック的にもズレている感覚だったので、修正が必要」と厳しい表情で振り返った。要所で踏ん張りきれなかった。勝利投手の権利が懸かった３点リードの五回、１点を返され、なおも２死一、二塁から山本に左翼越えの