阪神は２１日、ドラフト１位の立石正広内野手（２２）＝創価大＝が大阪府内の病院で検査を受け「右ハムストリングスの筋損傷」と診断されたと発表した。今後は別メニュー調整する。１月の新人合同自主トレで発症した「右脚の肉離れ」の再発ではなく、別の箇所を負傷。軽度とみられるが、３度目の離脱となり、前半戦での１軍デビューに暗雲が垂れ込めてきた。縦じま姿で伝説を紡いでいくであろうゴールデンルーキーの物語は試練