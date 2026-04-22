阪神の秋山拓巳ＢＡ（ベースボールアンバサダー・３４）が２１日、球団が今年から「トライアルベースボール」と総称する野球振興活動で徳島県内のひのみね支援学校と阿波国慈恵院を訪問した。野球振興に力を入れる球団の新施策が始動した。ひのみね支援学校では午後１時から２９人、阿波国慈恵院では午後４時半から２０人の児童とキャッチボールや質問コーナーなどでふれあい、野球の普及活動に努めた。同施策を進める野球振