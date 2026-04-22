映画監督の山田洋次氏（９４）が２１日、都内で開かれた、監修と脚本を担当する前進座創立９５周年記念公演「お久文七恋元結」（５月３０日〜６月７日、東京・池袋サンシャイン劇場）の制作発表に出席し、ヒロインを務める元ＡＫＢ４８で俳優の横山由依（３３）に金言を贈った。共演者と並んだ横山は「自分は個性がない。皆さま豊かすぎて…」と吐露。山田氏は「個性は目に見えるような形であるもんじゃないの。最後まで演じ切