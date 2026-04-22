歌舞伎俳優の市川團十郎（４８）が２１日、東京・豊洲の魚河岸水神社で、東京・歌舞伎座「團菊祭五月大歌舞伎」（３〜２７日）夜の部で上演される「助六由縁江戸桜（すけろくゆかりのえどざくら）」の成功を祈願した。歌舞伎座では２０２２年の十三代目團十郎襲名披露以来４年ぶりの上演。助六役の俳優は魚河岸へあいさつに行き、旦那衆から舞台で使用する引幕と下駄と鉢巻を贈呈される伝統がある。参拝後に魚河岸会から「江戸