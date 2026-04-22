9人組ガールズグループ「NiziU」のRIKU（23）が21日に放送された日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演。学生時代に男子から呼ばれていた「あだ名」を明かした。この日のテーマは「タメになる習い事発表会」。出演者たちが、過去に習った習い事に関する思い出話を披露した。冒頭にRIKUは幼少期から空手を習い、黒帯を持つ有段者であることを告白してスタジオを驚かせた。「『この習い事をやってよかっ