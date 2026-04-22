ボクシング元世界３階級王者の亀田興毅ファウンダー（３９）がプロモートする「ＳＡＩＫＯＵＬＵＳＨ」は２１日、延期していたキルギス大会を５月２３、２４日に同国ビシケクで開催すると発表した。２４日にはＷＢＡ暫定王座戦２試合を予定。ＷＢＡ世界スーパーフライ級１１位の佐野遥渉（あゆむ、２３）＝ＬＵＳＨ＝が、同級暫定王者デビッド・ヒメネス（３４）＝コスタリカ＝に挑み、同フェザー級１１位の亀田京之介（２７）