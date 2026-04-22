皐月賞に3頭出しで挑んだ上原佑厩舎が、今度は青葉賞のゴーイントゥスカイで優先出走権獲りに燃えている。きさらぎ賞6着後はダービーTRに照準。上原佑師は「先週しっかりやって、だいぶ動きも上がってきた。ストライドが大きく、東京2400メートルに行きたいと思っていた。そこが一番楽しみです。直線が長いのも魅力」と昨秋新馬戦V（芝2000メートル）の東京参戦に胸を躍らせる。2戦目の京都2歳S（3着）は直線で先頭に立つ場面