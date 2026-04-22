地方から青葉賞に参戦の2頭が21日、最終追いを行った。川崎のコスモギガンティアは小向トレセンでいっぱいに追われ、5F63秒1〜1F13秒1で併せた内グランドフロイデ（3歳）に0秒5先着。河津裕師は「これまでにない負荷をかけて、前走とは比べものにないくらいに動けていた」と語った。岩手から挑むトゥーナスタディは盛岡競馬場で5F76秒8〜1F14秒6の馬なり調整。斎藤雄師は「（昨秋の）中山芙蓉Sよりハードな条件だが距離、左回