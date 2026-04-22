ノチェセラーダは豊富なキャリアを生かして重賞初Vを狙う。前々走ホープフルS（10着）でG1の舞台を経験し、前走のすみれSは最後方から鋭い脚で追い込み3着に浮上した。杉山佳師は「やはりスタミナがあるなと感じました」と評価。母ノチェブランカは芝2500メートル以上で全3勝を挙げており、血統面からも長距離は問題ない。「キャンターでも首の使い方が良くなっていて具合はいい」と満足げに送り出す。