皐月賞2着のリアライズシリウス（牡＝手塚久）は予定通り、ダービー（5月31日、東京）に向かうことが決まった。21日、手塚久師が「頑張ってくれました。レース後も大丈夫です。木曜（23日）に放牧に出します」と今後の方針を明かした。ダービーは共同通信杯で皐月賞馬ロブチェンを負かした東京に戻る。2戦2勝の得意コース。師は「（皐月賞は）勝った馬が強かったです。400メートル延長は全く気にしていません。それに東京に替