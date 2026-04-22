5月に行われる新潟県知事選挙に向けて立候補予定者への説明会が開かれ、県や関係機関が選挙運動などにあたっての注意事項を説明しました。 4月21日、県庁で開かれた知事選の立候補予定者説明会には、すでに出馬を表明している3つの陣営が参加。 県選挙管理委員会が明るい選挙の実現に向けた協力を呼びかけました。 【県選挙管理委員会八幡己津子 書記長】 「違反のない、きれいな選挙は県民のひとしく願うところでありますの