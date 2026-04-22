今年豊作となっている春の味覚『タケノコ』を紹介します。 新潟県田上町にある道の駅に4月20日朝、続々と運ばれてきたのは田上町の特産で、今が旬のタケノコです。 【タケノコ農家】 「（今年は）いつもより早く出始めて、いっぱい出ている。いっぱい出る年は、早くから出て、遅くまで続く。去年は“裏年”で早く終わった」 【タケノコ農家】 「（今年は）“表年”。（Q.農家はうれしい？）良いこと」 今年はタケノコが豊作と