4月22日（水）の交通取締情報 ＜午前＞県道・・・熊本市東区新外（携帯電話・シートベルト） ＜午後＞国道387・・・菊池市隈府（交差点違反）国道212・・・阿蘇郡小国町宮原（交差点違反）国道219・・・球磨郡多良木町多良木（携帯電話・シートベルト）国道266・・・上天草市大矢野町（携帯電話・シートベルト） ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行