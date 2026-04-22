「ＤｅＮＡ１６−９阪神」（２１日、横浜スタジアム）４時間２１分に及んだ乱戦を終え、阪神・佐藤輝明内野手（２７）は足早にチームバスへと向かう通路を進んだ。今季のチームはこの試合まで、先制すれば９連勝中だったが、初めての敗戦。それでも、横浜に刻んだ３本の二塁打は色あせない。まずは２点リードの三回２死一塁だ。初対戦の深沢に対し、カウント３−１から外角低めに投じられた落ち球をすくい上げた。「しっかり