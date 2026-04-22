青葉警察署（資料写真）横浜市青葉区の高校に侵入して上履きを盗もうとしたとして、神奈川県警青葉署は２１日、建造物侵入と窃盗未遂の疑いで、大阪府柏原市の会社員の男（４０）を逮捕した。署によると、男は「大きめのサイズの上履きを眺めたくてやった」などと供述し、容疑を認めている。署によると、男の自宅からは上履き６足が押収された。調べに対し、男は「２０２２年から今年４月までに神奈川県内で１０件ほど上履きを