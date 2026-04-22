【経済指標】 【米国】 ＊小売売上高（3月）21:30 結果1.7% 予想1.4%前回0.7%（0.6%から修正）（前月比) 結果1.9% 予想1.4%前回0.7%（0.5%から修正）（自動車除くコア・前月比) ＊中古住宅販売成約指数（3月）23:00 結果1.5% 予想0.0%前回2.5%（1.8%から修正）（前月比) 【発言・ニュース】 ＊ウォーシュ次期ＦＲＢ議長 ・生活費の問題ほど差し迫った課題はない。 ・２０２