◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―１中日（２１日・長野）２３年の育成ドラフト７位で入団した平山（巨）が、７回に逆転の２点打。自身２本目の安打、プロ初打点が勝利打点になった。育成ドラフトで巨人に入団して先制、同点、勝ち越し、逆転の殊勲安打は（年度はドラフト年、カッコ数字は順位または巡目）年度殊勲安打＝先同勝逆０６（３）松本哲也１２＝６２２２〃（４）隠善智也２＝−２−−１５（１）増田大輝３＝１−２−