◇セ・リーグ広島2―1ヤクルト（2026年4月21日マツダ）【佐々岡真司氏視点】広島・森下の修正力が光った。前回14日中日戦（豊橋）は地方球場の難しさもあって初回に4失点。その反省を踏まえてこの日は初回から全力で、ギアを上げて臨んでいた。やや力みもあり、シュート回転する直球は見られたが、2回以降は本来の姿を披露。試合の中で体の開きを抑えるなど投球フォームを微調整して立て直したところは、さすがだ。し