シャンパンカラーの前走・中山記念（10着）は結果的に大外枠が響いた。田中剛師は「課題のスタートは普通に出てくれましたが、それで逆に内に潜り込みにくくなって、外を回る形になった」と敗因を振り返る。2走前の東京新聞杯（4着）は59キロを背負って勝ち馬トロヴァトーレと0秒1差。23年NHKマイルCを制した力は衰えていない。同師は「今は腹袋もしっかりして、お尻も丸みがあって体調はとてもいいです。安田記念に行きたいの