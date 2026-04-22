◇セ・リーグ広島2―1ヤクルト（2026年4月21日マツダ）広島・野間が今季初先発で貴重な追加点を呼び込んだ。先制した直後の4回1死一、三塁。先発・吉村に対して粘りを見せた。カウント2―2からの9球目。内角寄りの直球を右翼へ運んだ一打は価値ある犠飛となった。12年目の今季は出場4試合目、5打席目で初打点。「いいところに飛んでくれた。チームも勝っていなかったので、何とか次の1点をと思っていた」。2回2死からの