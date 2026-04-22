◇パ・リーグオリックス4―7ロッテ（2026年4月21日ZOZOマリン）オリックスは競り負け、昨年7月4日以来、291日ぶりの単独首位浮上を逃した。それでも好材料はある。新助っ人・シーモアが、復調へ弾みをつける一打を放った。3点劣勢の6回に2点を返し、なおも1死一、三塁で、左腕・坂本から一時同点の右前適時打。4月11日楽天戦の2打席目で右前打を放って以来、出場6試合23打席ぶりの安打に、塁上で拳を力強く握った。「1本