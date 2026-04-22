◇セ・リーグ広島2―1ヤクルト（2026年4月21日マツダ）広島・秋山が停滞気味の打線に風を吹き込んだ。4回1死一、二塁からの第2打席。先発・吉村が投じた7球目のスライダーを右前に運んだ。2戦連続の先発起用に先制打で応え、チームは4戦ぶりに先制点を奪った。「（初球から5球連続で）ずっと真っすぐを投げられて、なかなか前に飛ばなかった。簡単には終われないという中で、前に飛ぶボールまで我慢できたことが良かった