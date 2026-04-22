◇セ・リーグ中日1―2巨人（2026年4月21日長野）中日は拙守が敗戦に直結し、今季ワーストタイとなる5連敗に沈んだ。井上監督は「ミスをした方が負ける典型的な試合。金丸は頑張っていたし、先発の役割を果たしていたので…」と唇をかんだ。7回2失点、自責0だった金丸の好投は報われなかった。1―0の7回先頭・大城のゴロを処理した一塁・ボスラーが悪送球。続く小浜の遊撃内野安打に村松の一塁悪送球が重なり無死二、三塁