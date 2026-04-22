「ＤｅＮＡ１６−９阪神」（２１日、横浜スタジア阪神・嶋村麟士朗捕手（２２）に待望のプロ初安打だ。八回に坂本の代打で登場すると、右前に打球を運んだ。プロ２打席目に飛び出した記念の一打が、乱戦の横浜スタジアムにしっかり刻まれた。佐藤輝の猛打賞、３打点などでチーム今季最多の１４安打。９得点を挙げながら、２０１９年以来の１６失点を喫し連勝が３でストップ。藤川監督の通算１００勝もお預けとなった。打球が