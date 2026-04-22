◇セ・リーグ広島2―1ヤクルト（2026年4月21日マツダ）広島・森下暢仁投手（28）が21日、ツバメキラーぶりを発揮した。最速150キロの直球と変化球を操り、首位ヤクルト相手に7回を4安打1失点。2勝目を挙げ、本拠地での同カードの連勝を5に伸ばした。打っては秋山翔吾外野手（38）が4回に右前先制打。「ポケモンベースボールフェスタ2026」と銘打たれた3連戦の初戦を勝ち切り、チームの連敗は3で止まった。昨季までの姿と