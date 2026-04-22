AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）ファイナルズの準決勝が現地時間21日に行われ、FC町田ゼルビア（日本）はシャバブ・アル・アハリ（アラブ首長国連邦）と対戦した。町田は準々決勝でアル・イテハド（サウジアラビア）をテテ・イェンギのゴールによって1−0で勝利ベスト4進出を決めた。日本勢最後の砦としてファイナル進出を目指した一戦ではアル・イテハド戦から先発1人を変更。ベンチ外だった相馬勇紀をナ・サンホに