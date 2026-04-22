男女ユニット「AAA」の與真司郎（37）が、2023年7月の歌手活動再開後初の全国ツアーを26日からスタートする。新作アルバム「THISISHOWIAM」を引っさげての4都市4公演。「生まれ変わった與真司郎としてファンの方に会えるのが楽しみ」と心持ちにしている。活動休止前の21年に開催して以来、5年ぶりのソロツアー。同作の収録曲に加え、過去のソロ曲も披露する予定で「ファンの方との近さを楽しみつつ、みんなで笑って歌