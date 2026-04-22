中国メディアの観察者網によると、米フォード・モーターのジム・ファーリー最高経営責任者（CEO）は17日公開のポッドキャスト番組で、テスラではなくシャオミの電気自動車（EV）を試乗したのには理由があると述べた。観察者網が米ビジネスインサイダーの報道として伝えたところによると、ファーリー氏は「ラピッド・レスポンス」のインタビューで、司会のボブ・サフィアン氏から、2024年にテスラではなくシャオミのSU7を試乗して競