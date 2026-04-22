俳優の白洲迅（33）が役柄を広げている。24日開始のテレビ朝日主演ドラマ「余命3ヶ月のサレ夫」（金曜後11・15）で2度目の父親役に起用された。私生活で2児を持ち、年齢も重ねたことでパパ役の機会が増え始めている。一家の大黒柱役に扮する中で57歳の実父への思いが去来している。「礼儀に厳しく育てられましたが、大人になって大切さを実感します」。取材部屋に入ると、笑顔で「よろしくお願いします」とあいさつする姿にそ