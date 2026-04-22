【MLBBUZZ】大リーグは今季、ストライク、ボールの判定を機械が補助する「ロボット審判」による自動投球判定（ABS）チャレンジを導入した。開幕から約1カ月が経過したが、成果や課題は何か。各球団の選手や番記者、ファンに聞いた。テクノロジーによる変革の波は止まらず、野球がまた一つ大きく変わる。（取材・大リーグ取材班）7日、トロントでのドジャース―ブルージェイズ戦の7回。カウント1―2からの4球目、山本が岡本に