大分県の陸上自衛隊の演習場で、実弾射撃訓練をしていた戦車内で爆発が起き、隊員３人が死亡し、１人が負傷する痛ましい事故が起きた。火器使用中の事故は実力組織の根幹にかかわる重大な問題だ。防衛省と自衛隊は原因を究明し、再発防止策を講じねばならない。事故があったのは大分県の日出生台演習場だ。陸自によると、戦車内の砲弾が破裂したという。詳細はまだ判然としない。爆発は、２０１０年度に導入された、デジタ