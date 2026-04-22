青森県で最大震度５強を観測する地震があり、北海道から東北までの広い範囲に津波警報が発表された。一時は１８万人に避難指示が出るなど、大きな影響が出た。揺れに見舞われた地域は、２０１１年の東日本大震災の被災地と重なる。「当時の教訓から、すぐ高台に駆け上がった」と話す住民が多かったという。一部の地域では、高台につながる道路で車の渋滞が起きた。避難のあり方は、地域の実情に応じて不断の見直しが必要だろ