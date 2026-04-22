◇東都大学野球第3週第1日国学院大2―1東洋大（2026年4月21日神宮）国学院大の先発で今季既に3勝の3年生エース藤本が、今度は満点リリーフだ。1点を勝ち越した8回無死二塁から登板し、単打と四球で無死満塁を招くも、後続を3者連続三振。「自分で走者を出したので、ここは三振を取ろう」と“自作自演”の快投に胸を張った。救援で待機させた鳥山泰孝監督も「リーグ5カード全体を考えた時にこういうカードもあるのかな