◇東都大学野球第3週第1日亜大6―5中大（2026年4月21日神宮）1回戦3試合が行われ、亜大は9回に一挙4得点の逆転サヨナラ勝利で連勝を3に伸ばした。亜大は3点を追う9回に一挙4得点で逆転サヨナラ勝ちした。3点を返し、なお2死一、二塁から今秋ドラフト候補の6番・前嶋が中前にサヨナラ打を放ち「みんながつないでくれた分、絶対に打とうという気持ちがありました」と胸を張った。ドラマチックな展開で3連勝とした正村