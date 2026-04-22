政府が地方の活性化策として導入する「ふるさと住民登録制度」に、日本航空（ＪＡＬ）が参画することがわかった。居住地以外で継続的に関わる自治体を登録する制度で、ＪＡＬは先行実施している和歌山県でボランティア活動を行った人などに特別マイルを付与することを想定している。同制度は、地域外から定期的に訪れる「関係人口」の増加を目指し、４月から和歌山を含めた７道県２１市町村でモデル事業を行っている。総務省に