J2新潟はオフ明けの21日、新潟・聖籠町のアルビレッジで25日にホームで行われるFC大阪戦へ向けて練習を再開した。3月上旬の右肩脱臼から公式戦復帰へ向けてコンディションを上げているDF森璃太（24）は、サイドハーフでの出場を想定して準備を進めている。3月1日の第4節の今治戦で右肩を脱臼してから約1カ月半。現在もテーピングとサポーターをつけてはいるが、森璃は「全く問題ない」と言う。負傷前よりも進化した姿を見せよ