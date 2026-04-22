建設中の屋島山上水族館＝1969年、高松市NIPPURAは水族館の水槽向け大型アクリル板で世界シェア1位の企業だ。60カ国以上に納入した。本社は香川県三木町。1969年に敷山哲洋さん（故人）が高松市に「日プラ化工」を設立したのが始まり。製造するアクリル板は、厚さ70センチを超える製品もあり、強い水圧に耐える。（共同通信＝浜谷栄彦記者）1969年、高松市の屋島山上水族館（現・新屋島水族館）から「魚の回遊が見られる大型水