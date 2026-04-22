MLBのロッキーズとドジャースは日本時間21日まで4連戦が行われ、2勝2敗で終了。両チームの日本人メジャーリーガーが激突した同地区同士のカードでは、元中日でプレーした現在87歳の権藤博氏がコロラドに訪れました。ロッキーズの本拠地コロラドのクアーズ・フィールドでの4連戦。権藤氏は第3戦に訪れ、試合前にはカードの初戦で登板したロッキーズの菅野智之投手と一塁ベンチ前で談笑。権藤氏に歩み寄って握手をし、話し込む様子が