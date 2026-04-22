阪神は２１日のＤｅＮＡ戦（横浜）に９―１６で敗れ、連勝は３でストップ。両軍合計で２８安打１７四死球という、壮絶な乱打戦を落とした試合後の藤川球児監督（４５）は「きょうはそういう展開なんでしょうね。難しいゲームでした」と冷静な口調で振り返った。５回７安打４四死球５失点と、味方打線の援護を全て吐き出した先発・才木を筆頭に投手陣全体に誤算が相次いだ。６―６の同点に追いついた直後の７回から３番手として