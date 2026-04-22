新日本プロレス５月４日福岡大会で鷹木信悟（４３）とのＶ１戦に臨むＩＷＧＰヘビー級王者のカラム・ニューマン（２３）が、?悪趣味予告?を繰り出した。会場に応援に駆けつける可能性がある鷹木の妻・なつぽい（３０＝スターダム）が号泣する姿を切望。一方で鷹木には、かつて自身が憧れたファイトスタイルで挑戦してくることを要求した。カラムは２１日に行われた調印式で鷹木と対峙。「お前はこのベルトに触ることができない